Live In Milano 2025 - Il teaser dell' evento

Preparati a vivere un'esperienza unica! "Live In Milano 2025" sta per arrivare, portando Sky TG24 direttamente nelle piazze. Dopo un tour che ha attraversato l'Italia, il 3 e 4 giugno Milano ospiterà un evento che celebra la connessione tra informazione e comunità . Un'opportunità imperdibile per ascoltare storie, condividere idee e sentirsi parte di un movimento che celebra la vita urbana. Non perdere il tuo posto in prima fila!

Live In è l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane, un viaggio partito da Courmayeur nel dicembre 2020 e che dopo aver toccato anche le città di Bari, Venezia, Firenze, Bergamo, Napoli, Roma, Genova (due edizioni speciali per i venti anni di Sky), Milano e di nuovo Roma, torna a Milano il 3 e 4 giugno. Lo storico Teatro Dal Verme si trasformerà in uno studio televisivo, pronto ad accogliere due importanti appuntamenti: la terza edizione degli Sky Inclusion Days e il Live In di Sky TG24 per due giornate dedicate al confronto, al racconto e all'ispirazione.

