Live In Milano 2025 - Il Programma

Martedì 3 giugno, Milano si trasforma nel palcoscenico della risata con "Stories di comicità". Scopri i segreti del dietro le quinte della stand-up comedy insieme a nomi noti come Federico Basso e Stefano Rapone. In un’epoca in cui la comicità diventa un potente strumento di connessione sociale, questa serata promette di intrattenere e far riflettere. Non perderti l'opportunità di vivere un'esperienza unica!

Martedì 3 giugno. 21:00 - Stories di comicità Una serata alla scoperta della formula della comicità e del dietro le quinte della stand up comedian con Federico Basso, Nuzzo e Di Biase, Stefano Rapone e Luca Ravenna.

