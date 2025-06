LIVE Errani Vavassori-Nicholls Patten Roland Garros 2025 in DIRETTA | ritiro dei britannici azzurri in semifinale

Il sogno azzurro continua! Sara Errani e Andrea Vavassori si sono guadagnati l'accesso alle semifinali del doppio misto al Roland Garros 2025 grazie al ritiro dei britannici Nicholls e Patten. Un evento che sottolinea come il tennis italiano stia vivendo un momento d'oro, con talenti pronti a brillare sui palcoscenici internazionali. Rimanete con noi per seguire ogni emozione di questa avventura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:57 A causa del ritiro di NichollsPatten, ErraniVavassori sono già in semifinale dove affronteranno ZhangArevalo. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale di doppio misto al Roland Garros 2025 che vede coinvolta la coppia azzurra composta da Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI e i britannici NichollsPatten. La partita richiederà uno sforzo maggiore rispetto alla precedenti due, visto che di fronte c’è il giocatore che ha interrotto il sogno Slam agli Australian Open proprio ad Andrea Vavassori nel doppio maschile. A suo fianco c’è in questa specialità un’altra giocatrice che si diletta solo all’arte del gioco in coppia, entrambi preferendo superfici rapide. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Nicholls/Patten, Roland Garros 2025 in DIRETTA: ritiro dei britannici, azzurri in semifinale

Leggi anche Roland Garros 2025, il tabellone di doppio misto: Sara Errani ed Andrea Vavassori accreditati della terza testa di serie - Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica del doppio misto agli US Open 2024, si presentano con la terza testa di serie al Roland Garros 2025.

Cosa riportano altre fonti

Paolini-Errani battono Haddad-Siegemund. Doppio misto, azzurri in semifinale. Stasera Sinner-Rublev - Bolelli-Vavassori vs Edben-Peers: 1° set 2-6; Sport in tv oggi, lunedì 2 giugno 2025: Sinner contro Rublev al Roland Garros; LIVE Errani/Vavassori-Nicholls/Patten, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale di doppio misto; LIVE Errani Vavassori-Nicholls Patten Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurri a caccia della semifinale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tennis: Errani-Vavassori in semifinale al Roland Garros! Forfait ai quarti per Nicholls-Pattern

Scrive oasport.it: Arriva una notizia importante dal Roland Garros 2025. Andrea Vavassori e Sara Errani hanno staccato automaticamente il pass per le semifinali del torneo ...

LIVE Errani/Vavassori-Nicholls/Patten, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale di doppio misto al Roland Garros ...

Sara Errani e Andrea Vavassori volano in semifinale senza giocare: Henry Patten e Olivia Nicholls danno forfait

Scrive eurosport.it: ROLAND GARROS - La 38enne di Massa Lombarda e il 30enne torinese, terzi favoriti del seeding e campioni in carica dello Us Open, dopo il successo all’esordio su ...