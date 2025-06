LIVE Errani Vavassori-Nicholls Patten Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurri a caccia della semifinale

Il Roland Garros 2025 è il palcoscenico ideale per le emozioni del tennis italiano! Oggi, la coppia azzurra Sara Errani e Andrea Vavassori lotterà per un posto in semifinale contro i britannici Nicholls e Patten. Un match che promette colpi di scena e passione, proprio mentre l'Italia riscopre il suo amore per la terra rossa. Non perdere l'occasione di vivere queste emozioni in diretta! Chi salirà sul trono del doppio misto?

Buongiomo amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale di doppio misto al Roland Garros 2025 che vede coinvolta la coppia azzurra composta da Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI e i britannici Nicholls/Patten. La partita richiederà uno sforzo maggiore rispetto alla precedenti due, visto che di fronte c'è il giocatore che ha interrotto il sogno Slam agli Australian Open proprio ad Andrea Vavassori nel doppio maschile. A suo fianco c'è in questa specialità un'altra giocatrice che si diletta solo all'arte del gioco in coppia, entrambi preferendo superfici rapide.

Leggi anche Roland Garros 2025, il tabellone di doppio misto: Sara Errani ed Andrea Vavassori accreditati della terza testa di serie - Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica del doppio misto agli US Open 2024, si presentano con la terza testa di serie al Roland Garros 2025.

