LIVE Errani Paolini-Haddad Maia Siegemund Roland Garros 2025 in DIRETTA | si parte con le azzurre al servizio

Siamo nel vivo del Roland Garros 2025 e le azzurre stanno dando spettacolo! Con Errani e Paolini al servizio, la tensione è palpabile. Ogni punto è una battaglia, ogni errore un'opportunità per rialzarsi. In questo torneo, l'orgoglio italiano si fonde con il sogno di raggiungere vette storiche. Rimanete sintonizzati: ogni scambio potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del tennis azzurro! Chi porterà a casa la vittoria?

30-15 Altro errore in risposta della toscana. 15-15 Ottimo pallonetto di rovescio di Errani che provoca l'errore con lo smash di Siegemund. 15-0 Jasmine strappa il movimento della risposta di dritto. Al servizio Haddad Maia. 1-0 Game ErraniPaolini. E' larga la risposta di rovescio della mancina brasiliana. 40-15 Non passa la volèe di rovescio della veterana tedesca. 30-15 Scappa via il pallonetto di Haddad Maia. 15-15 Rovescio alto e carico di Siegemund, che chiude poi con lo smash. 15-0 Servizio Paolini e volèe di rovescio Errani. PRIMO SET 12:58 Vi ricordiamo che negli Slam il doppio segue il punteggio tradizionale.