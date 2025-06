LIVE Errani Paolini-Haddad Maia Siegemund Roland Garros 2025 in DIRETTA | le azzurre vogliono i quarti

Le azzurre Errani e Paolini si preparano a scrivere un'altra pagina di storia al Roland Garros 2025! Dopo il trionfo nei quarti di finale del WTA di Pechino nel 2024, oggi tornano in campo per affrontare Haddad Maia e Siegemund. La tensione è palpabile e il pubblico è pronto a sostenere le nostre campionesse. Riusciranno a conquistare un posto tra le prime otto? Non perdere neanche un colpo di questa emozionante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:47 Quello che andremo a commentare sarĂ il secondo confronto diretto tra le due coppie. Le azzurre nel 2024 si imposero in tre parziali nei quarti di finale del torneo WTA di Pechino. 12:42 Con lo score di 7-6 6-4 SalisburySkupski volano ai quarti di finale del torneo di doppio maschile. Poco meno di venti minuti dunque all’ingresso in campo di ErraniPaolini ed Haddad MaiaSiegemund. 12:01 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di ErraniPaolini-Haddad MaiaSiegemund. Appena concluso il primo set del match che apre il programma sul Court Simonne-Mathieu, con i britannici SkupskySalisbury vittoriosi per 7-6 su BorgerRinderknech. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund, Roland Garros 2025 in DIRETTA: le azzurre vogliono i quarti

Errani/Paolini consolidano la posizione nel ranking WTA di doppio. Tassello importante a Roma verso le Finals - Sara Errani e Jasmine Paolini consolidano la loro posizione nel ranking WTA di doppio, mettendo un importante tassello verso le finals.

