LIVE Errani Paolini-Haddad Maia Siegemund Roland Garros 2025 in DIRETTA | le azzurre si concentrano sul doppio

Il Roland Garros 2025 si infiamma con l'ottavo di finale di doppio femminile! Sara Errani e Jasmine Paolini scendono in campo per mettere a segno una vittoria contro la coppia Haddad Maia-Siegemund. Le azzurre, pronte a dimostrare il loro talento, si inseriscono in un trend crescente del tennis italiano, che sta conquistando il mondo. Rimanete sintonizzati per vivere ogni emozione di questa sfida avvincente!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ottavo di finale di doppio femminile del Roland Garros tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia composta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund. Secondo confronto diretto tra le due compagini con le azzurre che si imposero in tre parziali nei quarti di finale del torneo WTA di Pechino. La coppia vincente della sfida troverĂ ai quarti la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens. Le campionesse Olimpiche si presentano all'appuntamento parigino dopo aver conquistato Roma per la seconda edizione consecutiva.

Sara Errani e Jasmine Paolini consolidano la loro posizione nel ranking WTA di doppio, mettendo un importante tassello verso le finals.

