LIVE Errani Paolini-Haddad Maia Siegemund Roland Garros 2025 in DIRETTA | le azzurre in campo ad ora di pranzo

Oggi è il giorno delle azzurre al Roland Garros 2025! Sara Errani e Jasmine Paolini scendono in campo per un incontro che promette emozioni forti. Con il tennis femminile in continua crescita, le nostre atlete si fanno portavoce di un movimento in espansione. Segui la diretta e scopri se le azzurre riusciranno a scrivere un'altra pagina di storia! Non perdere neanche un punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:01 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di ErraniPaolini-Haddad MaiaSiegemund. Appena concluso il primo set del match che apre il programma sul Court Simonne-Mathieu, con i britannici SkupskySalisbury vittoriosi per 7-6 su BorgerRinderknech. Al termine di questo incontro toccherà alle campionesse Olimpiche. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ottavo di finale di doppio femminile del Roland Garros tra Sara ErraniJasmine Paolini e la coppia composta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund.

Leggi anche Errani/Paolini consolidano la posizione nel ranking WTA di doppio. Tassello importante a Roma verso le Finals - Sara Errani e Jasmine Paolini consolidano la loro posizione nel ranking WTA di doppio, mettendo un importante tassello verso le finals.

LIVE Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund, Roland Garros 2025 in DIRETTA: le azzurre si concentrano sul doppio

Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Errani e Paolini oggi in campo per i quarti al Roland Garros

