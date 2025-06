LIVE Errani Paolini-Haddad Maia Siegemund Roland Garros 2025 in DIRETTA | Jasmine per il riscatto in doppio

Siamo nel vivo del Roland Garros 2025, dove il nostro duo azzurro, Sara Errani e Jasmine Paolini, è pronto a scrivere un'altra pagina di storia nel doppio femminile. Un match che promette emozioni forti, in un torneo che celebra il riscatto e la determinazione delle tenniste italiane. Non perdere l’occasione di vedere se le nostre atlete riusciranno a superare il secondo ostacolo! La tensione è palpabile. Chi avrà la meglio?

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ottavo di finale di doppio femminile del Roland Garros tra Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund. Secondo confronto diretto tra le due compagini con le azzurre che si imposero in tre parziali nei quarti di finale del torneo WTA di Pechino. La coppia vincente della sfida troverà ai quarti la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens. Le campionesse Olimpiche si presentano all'appuntamento parigino dopo aver conquistato Roma per la seconda edizione consecutiva.