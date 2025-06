LIVE Errani Paolini-Haddad Maia Siegemund 6-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | le azzurre conquistano il primo set

Le azzurre Errani e Paolini fanno sognare il pubblico del Roland Garros 2025, conquistando il primo set con un gioco avvincente e strategico! La reattività di Sara, capace di spiazzare le avversarie a rete, è la chiave del loro successo. In un periodo dove il tennis femminile italiano sta vivendo un momento d’oro, queste due atlete rappresentano un simbolo di speranza e determinazione. Chi riuscirà a portare a casa la vittoria finale? Restate sintonizzati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO SET 6-4 SET ERRANIPAOLINI! Molto reattiva Sara nell’intervenire a rete spiazzando le avversarie. Termina qui il primo parziale. 15-40 Smash vincente di Siegemund. 0-40 TRE SET POINT ERRANIPAOLINI! Forcing da fondo di Jasmine e volèe vincente di Sara. 0-30 Disastroso dritto in uscita dal servizio di Haddad Maia. 0-15 Decolla il dritto inside in della brasiliana. 5-4 Game ErraniPaolini. E’ larga la risposta di dritto di Siegemund. Dopo il cambio di campo Haddad Maia servirà per restare nel set. 40-30 Scappa via la risposta di rovescio di Haddad Maia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund 6-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: le azzurre conquistano il primo set

Leggi anche Errani/Paolini consolidano la posizione nel ranking WTA di doppio. Tassello importante a Roma verso le Finals - Sara Errani e Jasmine Paolini consolidano la loro posizione nel ranking WTA di doppio, mettendo un importante tassello verso le finals.

