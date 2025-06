LIVE Errani Paolini-Haddad Maia Siegemund 6-4 6-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | le campionesse olimpiche volano ai quarti

Le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini brillano ai quarti di finale del Roland Garros 2025, battendo la coppia Haddad Maia/Siegemund 6-4, 6-3. Questo trionfo segna non solo un parziale riscatto per Paolini, dopo un singolare deludente, ma anche un momento di grande rinascita per il tennis femminile italiano, che continua a stupire. Rimanete sintonizzati per scoprire se l’azzurra potrà portare a casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di ErraniPaolini-Haddad MaiaSiegemund. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:46 Parziale riscatto dunque per Jasmine Paolini dopo la delusione vissuta in singolare. La toscana punta tutto sul torneo di doppio. 14:45 Sara Errani intanto approda anche in semifinale nel doppio misto con Andrea Vavassori. Gli azzurri approfittano del forfait di Nicholls e Patten. 14:44 Ottima vittoria dunque per le azzurre, che vengono a capo di un match non semplice al cospetto di due ottime giocatrici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund 6-4 6-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: le campionesse olimpiche volano ai quarti

Leggi anche Errani/Paolini consolidano la posizione nel ranking WTA di doppio. Tassello importante a Roma verso le Finals - Sara Errani e Jasmine Paolini consolidano la loro posizione nel ranking WTA di doppio, mettendo un importante tassello verso le finals.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Paolini Errani oggi: quando gioca il doppio al Roland Garros 2025, programma, orario e dove vedere le partite in diretta tv e streaming · Tennis WTA; LIVE Roland Garros, gli ottavi, alle 12.30 tocca a Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini; Errani e Paolini, avanti tutta: ottavi raggiunti al Roland Garros; Roland Garros, stasera Sinner contro Rublev. Musetti trionfa su Rune 7-5, 3-6, 6-3, 6-2 - Doppio misto, azzurri ai quarti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

LIVE Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund, Roland Garros 2025 in DIRETTA: le azzurre si concentrano sul doppio

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ottavo di finale di doppio femminile del Roland Garros ...

Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Come scrive oasport.it: Continuare l’onda lunga dello splendido successo degli Internazionali d’Italia per provare ad arrivare fino in fondo nel secondo Slam stagionale. Sara ...

LIVE Roland Garros, gli ottavi, alle 12.30 tocca a Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini

Secondo gazzetta.it: Alle 12.30 tocca anche alle nostre Errani-Paolini che sfidano negli ottavi la coppia formata dalla brasiliana Beatrice Maia Haddad e dalla tedesca Laura Siegemund. Alle 12.30 i nostri ...