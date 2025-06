LIVE Errani Paolini-Haddad Maia Siegemund 3-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | le azzurre cedono la battuta

Le azzurre Errani e Paolini stanno dando il massimo nel match di Roland Garros 2025, ma la battuta si fa pesante. In un torneo che celebra il talento emergente del tennis femminile, le nostre ragazze sono pronte a lottare fino all’ultimo punto. Ogni scambio è carico di tensione e passione, mostrando quanto sia cruciale il supporto del pubblico. Segui la diretta per vivere insieme questa emozione unica!

15-40 Due palle del controbreak ErraniPaolini. Dritto lungolinea vincente dell'emiliana. 15-30 Jasmine colpisce male la risposta di dritto. 0-30 Con un pizzico di fortuna Errani piazza un gran passante di rovescio incrociato. 0-15 Non passa la volèe di rovescio di Siegemund, impegnata alla battuta. 4-3 Break Haddad MaiaSiegemund. Intervento a rete perfetto della brasiliana. 30-40 Ottimo dritto inside in di Paolini. 15-40 Il nastro trascina fuori il dritto della tedesca. 0-40 Tre palle break Haddad MaiaSiegemund. Avventurosa volèe di rovescio di Errani. 0-30 Risposta aggressiva e smash vincente di Siegemund.