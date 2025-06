LIVE Errani Paolini-Haddad Maia Siegemund 1-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | le azzurre cedono il servizio

Tensione alle stelle al Roland Garros 2025! Le azzurre Errani e Paolini si trovano a fronteggiare un match avvincente contro Haddad Maia e Siegemund. Nonostante qualche titubanza, il talento e la determinazione delle nostre atlete brillano in ogni scambio. Questo incontro non è solo una sfida sportiva, ma un vero e proprio battito del cuore del tennis italiano, che continua a regalare emozioni indimenticabili. Rimanete sintonizzati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Splendida volèe di rovescio di Errani e schiaffo al volo della compagna. 30-30 Intelligente servizio in kick della toscana. 15-30 Haddad Maia spinge a tutto braccio sull’avversaria a rete. 15-15 Titubante volèe di dritto di Errani. 15-0 Scappa via il dritto inside out della brasiliana. Al servizio Paolini. 2-2 CONTROBREAK ERRANIPAOLINI! A metĂ rete il rovescio lungolinea di Siegemund. 15-40 Due palle del controbreak ErraniPaolini. Non passa la volèe di dritto della sudamericana. 15-30 Altro ottimo smash dell’emiliana. 15-15 Haddad Maia fa buona guardia a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund 1-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: le azzurre cedono il servizio

Errani/Paolini consolidano la posizione nel ranking WTA di doppio. Tassello importante a Roma verso le Finals - Sara Errani e Jasmine Paolini consolidano la loro posizione nel ranking WTA di doppio, mettendo un importante tassello verso le finals.

LIVE Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund, Roland Garros 2025 in DIRETTA: le azzurre si concentrano sul doppio

