LIVE Bolelli Vavassori-Ebden Peers 2-6 6-7 Roland Garros 2025 in DIRETTA | marea di chance non sfruttate e azzurri eliminati

Un finale amaro per Bolelli e Vavassori, eliminati al Roland Garros 2025, dopo una partita piena di occasioni mancate. La delusione azzurra si fa sentire, ma guardiamo avanti: Errani e Paolini sono pronte a portare l'orgoglio italiano nel torneo. È un momento cruciale, dove ogni punto conta e la resilienza diventa fondamentale. Riusciranno le nostre atlete a scrivere una nuova pagina di storia nel tennis? Solo il tempo lo dirà!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui una DIRETTA LIVE molto deludente, salutiamo BolelliVavassori a seguito di un altro match pieno di rimpianti. Un saluto sportivo! 15:56 I finalisti in carica abbandonano il Roland Garros, ci restano ErraniPaolini e ErraniVavassori, che sono rispettivamente in quarti e in semifinale. 15:55 Male oggettivamente gli italiani, che pur si erano tirati fuori da una situazione complicatissima ma che poi hanno ceduto a seguito delle troppe chance non concretizzate e di alcuni clamorosi errori di volo. 15:53 EbdenPeers b. BolelliVavassori 6-2, 7-6(6)! Finisce qui l’avventura degli azzurri, che in qualche modo avevano girato il 2° set ma che hanno alla fine pagato i troppi errori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers 2-6, 6-7, Roland Garros 2025 in DIRETTA: marea di chance non sfruttate e azzurri eliminati

Leggi anche Chi sono Bondioli/Caniato, i due teenager fuori dai 300 del ranking capaci di battere Bolelli/Vavassori! - Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, due talentuosi teenager classe 2005, stanno conquistando il mondo del tennis.

