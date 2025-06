LIVE Bolelli Vavassori-Ebden Peers 2-6 6-60-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurri spalle al muro nel tie-break del 2 set

I nostri azzurri sono a un passo dall'eliminazione al Roland Garros 2025! Con il punteggio in bilico, il tie-break del secondo set è l'ultimo treno per Bolelli e Vavassori. La tensione cresce mentre la sfida si fa incandescente. In un momento così cruciale, riusciranno a trovare la forza per ribaltare la partita? Il tennis italiano è in attesa di un grande riscatto. Forza ragazzi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Si sposta per rispondere di dritto Peers, NON LO FA! Seconda 6-6 Ace. Ci siamo, gli azzurri devono ruggire adesso! Altrimenti saranno eliminati. 40-15 Doppio fallo Ebden. 40-0 Ace di seconda. E quindi, sarà tie-break! 30-0 Affossa in rete il rovescio Vavassori. 15-0 Servizio Ebden e smash Peers. 6-5 Teniamo a quindici il servizio. C’è bisogno come il pane di un break per evitare un tie-break da dentro o fuori! 40-15 Risposta vincente di rovescio di Ebden. 40-0 AAAACCEEEEE (1° ) di Bolelli! 30-0 Stavolta chiude a rete Vavassori! 15-0 Per fortuna non tira la volèe in campo Ebden. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers 2-6, 6-6(0-0), Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri spalle al muro nel tie-break del 2° set

