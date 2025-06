LIVE Bolelli Vavassori-Ebden Peers 2-6 3-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | CE LA FANNO! SIAMO PARI NEL 2 set

Grandi emozioni al Roland Garros 2025! Bolelli e Vavassori stanno dando tutto per portare l'Italia alla vittoria, in un match che sembra riflettere la crescente competitività del tennis azzurro. Ogni punto è una battaglia, e la tensione è palpabile: attenzione alla time violation di Bolelli, un segnale che il pressione si fa intensa! Rimanete con noi, perché il secondo set si accende e il tifo italiano è più forte che mai!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 HA CHIUSOOOOO! Vavassori a rete crossando! 15-0 SUPER SERVIZIO AL CORPO E PRIMO PUNTO VITALE! Attenzione, Warning per Simone Bolelli. Time violation! Al servizio Simone Bolelli nel game più importnate della partita. 3-3 QUESTA VOLTA! LO FANNO!!!!! LA RISPOSTA DI VAVASSORI RESTA SULLA RIGA, LO SMASH A RIMBALZO DI BOLELLI è potente, ci vuole un altra volèe! 0-40 SUL NASTRO, NON PASSA la volèe di rovescio di Ebden. Ci sono 3 palle break, evitiamo di ricordare il computo nel match delle chance. 0-30 PRESO IN CONTRO TEMPO PEERS dalla risposta slice di VAVASSORI! Ormai non vediamo più chance laddove si palesano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers 2-6, 3-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: CE LA FANNO! SIAMO PARI NEL 2° set

