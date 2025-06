LIVE Bolelli Vavassori-Ebden Peers 2-6 1-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | gli azzurri ripartono tenendo a zero la battuta nel 2 set

Siamo al Roland Garros 2025 e gli azzurri Bolelli e Vavassori stanno dando battaglia! Dopo un primo set difficile, la determinazione degli italiani riaccende le speranze. La loro capacità di rimontare è un chiaro riflesso del trend crescente del tennis italiano, che continua a sfornare talenti. Un punto interessante? La resistenza mentale degli atleti può davvero fare la differenza. Forza ragazzi, non mollate!

SECONDA, forza Andrea! 30-40 LA PRIMA RISPOSTA A SEGNO DI BOLELLI! DI ROVESCIO! VALE PALLA BREAK!!! SECONDA 30-30 CLAMOROSA risposta di rovescio di Vavassori. Incredibile difesa di Peers ma alla fine deve cedere all'energia del piemontese e alla chiusura di Bolelli!!! 30-15 Purtroppo Bolelli non è in partita, qui sbaglia la risposta sulla seconda. 15-15 Bene con lo smash Ebden. Bravo a chiudere a rete Peers. 0-15 PASSIAMO FORTE IN MEZZO, CHIUDIAMO AL VOLO! 1-0 A ZEROOOOO!!!!! Da qui si può ripartire! 40-0 Su, ancora una bella prima di Vavassori. Stranamente non ha iniziato Bolelli in battuta.

