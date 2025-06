LIVE Bolelli Vavassori-Ebden Peers 1-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | altro break e 1 set compromesso

La tensione è palpabile sul campo del Roland Garros 2025, dove Bolelli e Vavassori stanno affrontando la coppia australiana Ebden e Peers. Con il punteggio a 1-5, si fa dura: il doppio break segna un momento decisivo. Questo match non è solo tennis, ma riflette il crescente interesse per le dinamiche di coppia nel tennis contemporaneo, dove la strategia e la sinergia sono fondamentali. Riusciranno i nostri a ribaltare la situazione?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 A zero Peers. 40-0 Comoda chiusura Peers. 30-0 Non risponde e si spazientisce Vavassori. 1-4 Doppio fallo (1°) Bolelli. E alla fine arriva il doppio break, primo set compromesso. 40-A Di nuovo, risposta profonda ed entrata di Ebden a rete. 40-40 Non risponde di rovescio Ebden. 40-A Difesa a oltranza ma alla fine c’è la chiusura di Peers. Azzurri relegati a remare dalla risposta degli aussie. 40-40 La annulliamo con il servizio! 30-40 Esce il lob di dritto a Bolelli, palla del doppio break che somiglia a un set point. 30-30 Ottimo kick di Bolelli che ci dà il punto: proviamo a caricarci! 15-30 Servizio vincente! 0-30 Con il dritto Edben si appoggia e fa punto direttamente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers 1-5, Roland Garros 2025 in DIRETTA: altro break e 1° set compromesso

