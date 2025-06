LIVE Bolelli Vavassori-Ebden Peers 1-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | primo break del torneo subito dagli italiani!

La tensione è palpabile al Roland Garros 2025, dove gli italiani Bolelli e Vavassori si trovano a fronteggiare gli australiani Ebden e Peers. Il primo break del torneo arriva in un momento cruciale, sottolineando la determinazione dei nostri atleti. In un contesto di crescente competitività nel tennis, la resilienza degli azzurri potrà fare la differenza. Rimanete sintonizzati per scoprire se riusciranno a ribaltare le sorti dell'incontro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Di nuovo, risposta profonda ed entrata di Ebden a rete. 40-40 Non risponde di rovescio Ebden. 40-A Difesa a oltranza ma alla fine c’è la chiusura di Peers. Azzurri relegati a remare dalla risposta degli aussie. 40-40 La annulliamo con il servizio! 30-40 Esce il lob di dritto a Bolelli, palla del doppio break che somiglia a un set point. 30-30 Ottimo kick di Bolelli che ci dà il punto: proviamo a caricarci! 15-30 Servizio vincente! 0-30 Con il dritto Edben si appoggia e fa punto direttamente. 0-15 Schiaffo al volo in rete, scarico, di Bolelli. 1-3 A zero Ebden. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers 1-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: primo break del torneo subito dagli italiani!

