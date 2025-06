LIVE Atletica Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA | Weir sfiora i 22 metri Polinari domina i 400! Tocca a Diaz e Battocletti

Il Meeting di Rovereto 2025 si conferma un palcoscenico di emozioni: Weir sfiora i 22 metri nel lancio del peso, mentre Polinari domina i 400 metri. Con atleti come Diaz e Battocletti pronti a brillare, l'atletica italiana vive un momento d'oro. La tensione è palpabile e ogni lancio potrebbe riscrivere la storia. Non perdere neanche un attimo di questa avvincente diretta! Chi sarà il prossimo a sorprendere?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56: Molinarolo supera 4.36 al secondo tentativo, nullo il quarto lancio di Weir 20.53: Errori per Lando e Fassinotti a 2.23 20.49. Adamopoulou, Dehaynain e Lampela superano 4.36 al primo tentativo, errore per Molinarolo, Gherca e Nnachi 20.46. ZANEEEEEE WEIIIIIIIIR! 21.84 ED E’ AL COMANDO DEL PESO! 20.46: Stronati supera 2.20 al secondo tentativo 20.45: Il canadese Morales Williams vince con 45?02, secondo il britannico Reardon con 45?12, terzo il belga Saccor con 45?48. Aceti è sesto con 46?60, Meli è ottavo con il primato stagionale di 47?51 20.44: Secondo posto per lo statunitense Steen nel peso con 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA: Weir sfiora i 22 metri, Polinari domina i 400! Tocca a Diaz e Battocletti

Leggi anche Padova capitale dell’atletica giovanile: che spettacolo al Meeting di Primavera - Padova si conferma capitale dell'atletica giovanile con un successo straordinario al Meeting di Primavera.

Cosa riportano altre fonti

Palio della Quercia: tutti gli iscritti; Sport in tv oggi, lunedì 2 giugno 2025: Sinner contro Rublev al Roland Garros; Presentato il 61° Palio Città della Quercia; Palio della Quercia a Rovereto con Nadia Battocletti: preview, orario, diretta tv. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA: Battocletti e Diaz le stelle più attese

Lo riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Palio della Quercia, il meeting di Rovereto ...

Dove vedere in tv il Meeting di Rovereto con Battocletti e Diaz: orari, programma, streaming

Riporta oasport.it: Stasera si terrà il Meeting di Rovereto 2025, edizione numero 61 del prestigioso Palio Città della Quercia che è stato confermato quest'anno nel circuito ...

LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2023 in DIRETTA: attesa per Ceccarelli, super sfida tra Fabbri e Weir

Riporta informazione.it: CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche ... del “Palio della Quercia”, meeting di atletica tra i più antichi al mondo in programma a Rovereto, inserito all’interno del ...