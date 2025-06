LIVE Atletica Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA | Diaz guida il triplo Weir sfiora i 22 metri Polinari domina i 400! Tra poco Battocletti

Il Meeting di Rovereto 2025 sta regalando emozioni da brivido! Andy Diaz conquista il primo posto nel triplo con un impressionante 17.04, confermando il suo talento in un momento cruciale per l'atletica italiana. Mentre il giovane Weir sfiora i 22 metri nei polinari, la competizione si fa sempre più accesa. Non perdere l'occasione di seguire le prossime gare, perché ogni salto e ogni corsa possono scrivere la storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20: ANDY DIAZ! 17.04 E PRIMO POSTO NEL TRIPLO PER L’AZZURRO! 21.19: Fassinotti e Stronati sbagliano il primo tentativo a 2.26 21.18: Il tedesco Hess allunga in testa al triplo con 16.82, tra poco Diaz 21.17. Tra poco il via degli 800 donne con Eloisa Coiro. Queste le protagoniste: 8 COIRO Eloisa 2000 W ITA ITALYRM002 G.S. FIAMME AZZURRE 1:58.64 1:58.64 6 OBOYA Bendere 2000 W AUS AUSTRALIA 1:59.27 1:58.56 9 KORIR Naomi 1998 W KEN KENYA 2:00.43 1:59.19 2 SARNA Angelica 1997 W POL POLAND 2:00.76 1:59.63 1 LIBERMAN Clara 2000 W FRA FRANCE 2:01.00 2:00.16 5 PELLAUD Rachel 1995 W SUI SWITZERLAND 2:02. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA: Diaz guida il triplo, Weir sfiora i 22 metri, Polinari domina i 400! Tra poco Battocletti

Padova capitale dell'atletica giovanile: che spettacolo al Meeting di Primavera - Padova si conferma capitale dell'atletica giovanile con un successo straordinario al Meeting di Primavera.

Segnala oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Palio della Quercia, il meeting di Rovereto ...

Riporta fidal.it: Eccolo, lo Zane Weir che conosciamo. A quattro giorni dal Golden Gala avvicina i 22 metri con 21,84, suo miglior lancio degli ultimi tredici mesi (lanciò 21,93 il 1° maggio 2024), prima che una distor ...