LIVE Atletica Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA | Diaz guida il triplo Weir sfiora i 22 metri Pernici e Polinari ok! Tra poco Battocletti

Il Meeting di Rovereto 2025 è un’occasione imperdibile per gli amanti dell’atletica, con Diaz che guida il salto triplo e Weir che sfiora i 22 metri, un risultato che accende l’entusiasmo per le Olimpiadi. Ma non è tutto! I talenti emergenti come Pernici e Polinari stanno facendo parlare di sé, promettendo un futuro luminoso. Restate sintonizzati per seguire i prossimi eventi, la tensione è palpabile!

21.36: Tre errori anche per Molinarolo che attende per sapere in che posizione si piazzerà 21.35: Questi i protagonisti della serie 2 degli 800. Attenzione a Tecuceanu e a Attaoui: 1 I 17 1:46.55 1:44.44 ALVARADO Abraham 1995 M35 USA UNITED STATES 2 I 3 1:44.07 1:44.07 CRAIG Peyton 2005 U23 M AUS AUSTRALIA 2 E 5 1:45.19 1:44.83 KIBET Noah 2004 U23 M KEN KENYA 3 I 4 1:46.71 1:44.25 LE CLEZIO Corentin 1999 M FRA FRANCE 4 I 6 1:44.75 1:44.53 ENGLISH Mark 1993 M IRL IRELAND 5 I 7 1:44.95 1:43.94 MEZIANE Yanis 2002 M FRA FRANCE 6 I 1 1:45.35 1:43.75 TECUCEANU Catalin 1999 M ITA ITALYPD131

Leggi anche Padova capitale dell’atletica giovanile: che spettacolo al Meeting di Primavera - Padova si conferma capitale dell'atletica giovanile con un successo straordinario al Meeting di Primavera.

LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA: Battocletti e Diaz le stelle più attese

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Palio della Quercia, il meeting di Rovereto ...

Dove vedere in tv il Meeting di Rovereto con Battocletti e Diaz: orari, programma, streaming

Riporta oasport.it: Stasera si terrà il Meeting di Rovereto 2025, edizione numero 61 del prestigioso Palio Città della Quercia che è stato confermato quest'anno nel circuito ...

LIVE Rovereto con Battocletti e Diaz, Weir 21,84

Segnala fidal.it: Eccolo, lo Zane Weir che conosciamo. A quattro giorni dal Golden Gala avvicina i 22 metri con 21,84, suo miglior lancio degli ultimi tredici mesi (lanciò 21,93 il 1° maggio 2024), prima che una distor ...