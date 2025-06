LIVE Atletica Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA | Battocletti sfiora il record italiano dei 1500 Diaz vince il triplo Weir rilanza la testa

Serata da incorniciare nella storia dell'atletica italiana! Nadia Battocletti ha sfiorato il record dei 1500, portando la tensione sportiva a nuovi livelli. E non è finita qui: Diaz trionfa nel triplo, mentre Weir dimostra di essere in forma smagliante nel peso. Questo meeting di Rovereto anticipa la grande attesa per il Golden Gala di venerdì all'Olimpico, dove gli azzurri potrebbero scrivere altre pagine memorabili. Il futuro dell'atletica è più luminos

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.26: per oggi è tutto, appuntamento a venerdì sera con il Golden Gala dall’Olimpico 22.24: Un’altra serata da ricordare per l’atletica azzurra con il secondo tempo all time in Italia di Nadia Battocletti nei 1500. Buona prova di Weir a 21.84 nel peso, a Diaz è bastato un salto a 17.04 per vincere il triplo, benissimo gli ottocentisti, tranne Tecuceanu: tre sotto 1’45” con Pernici settimo all time in Italia, seguito da Riva e Lazzaro, bene Coiro che ha vinto gli 800, Polinari che ha vinto i 400. Prove da podio anche per Molinarolo e Fassinotti 22.23: Respinge il recupero del gruppo il kenyano Alamisi che vince i 5000 a soli 17 anni con 13’16?90, secondo posto per il burundiano Ndikumana con 13’18?26, terzo il francese Palcau, travolto al traguardo con 13’18?74. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA: Battocletti sfiora il record italiano dei 1500, Diaz vince il triplo, Weir rilanza la testa

LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA: Battocletti e Diaz le stelle più attese

Atletica, Battocletti sfiora il record italiano nei 1500 a Rovereto! Bene Diaz e Weir, piovono record personali tra 400 e 800

