LIVE Atletica Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA | Battocletti e Diaz le stelle più attese

Siamo pronti a tifare per le stelle dell'atletica! Il Palio della Quercia 2025 a Rovereto promette emozioni indimenticabili con Battocletti e Diaz, gli atleti più attesi. Questo evento non è solo una competizione: è parte del circuito World Athletics Continental Tour Silver, che sta rilanciando la popolarità dell’atletica leggera in Italia. Non perdere l’occasione di seguire la diretta e scoprire chi conquisterà il podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Palio della Quercia, il meeting di Rovereto edizione 2025 di atletica leggera. Torna in pista l’atletica di alto livello a Rovereto, con il Palio Città della Quercia, valido per il circuito World Athletics Continental Tour Silver, che oggi, lunedì 2 giugno porterà in pedana e in pista alcuni dei protagonisti più attesi del panorama nazionale e internazionale. Attesissima la “quasi” padrona di casa Nadia Battocletti, reduce da una stagione straordinaria: argento olimpico nei 10.000 metri a Parigi e dominatrice in Europa, con quattro titoli conquistati in meno di un anno tra pista, cross e strada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA: Battocletti e Diaz le stelle più attese

