LIVE Atletica Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA | attesa per Battocletti e Diaz

La diretta del meeting di atletica a Rovereto si fa sempre più avvincente! Con atleti come Battocletti e Diaz pronti a brillare, l'atmosfera è carica di aspettative. Il duello nell'asta e le prestazioni di Mitkova e Yankey promettono emozioni forti. Non perdere il momento clou di questa serata che celebra non solo lo sport, ma anche la passione di una comunità intera per l’atletica leggera! Resta sintonizzato per aggiornamenti emozionanti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.46: Iniziata la gara dell’asta con l’errore di Semeraro a 4 metri 19.45: Va al comando la bulgara Mitkova con un buon 6.69 19.40: Si migliora anche Yankey che raggiunge 6.31 consolidando la sua terza posizione, tre nulli per Gardasevic 19.35: Si migliora Burks con 6.58 ma la bulgara Mitkova si avvicina con 6.51 19.31: La spagnola Yankey sale al secondo posto con 6.27 19.29: 6.14 per Riccardi che dunque si inserisce al secondo posto 19.28: Con 6.51 Burks va al comando della classifica. Nulli gli altri salti 19.24: Naldi atterra a 6.13 e va al comando 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA: attesa per Battocletti e Diaz

