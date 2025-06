Lite tra ubriachi due ragazzine malmenate | in via Collalto torna la tensione

Sabato sera a Treviso, un episodio di violenza tra giovani riaccende i riflettori su un fenomeno inquietante: l'aumento di aggressioni legate all'abuso di alcol. In via Collalto, due ragazzine sono state malmenate dopo una serata che doveva essere di divertimento. Questo fatto ci invita a riflettere sull'importanza di educare le nuove generazioni al rispetto e alla moderazione. Perché, come dimostra questo triste accaduto, basta un attimo per trasformare la festa in un incubo.

Qualche bicchiere di troppo e forse altro. Animi agitati, tensione e come spesso accade basta una scintilla in questo caso a scatenare l'incendio. E' quando accaduto sabato sera, intorno alle 21, in via Collalto a Treviso, a pochi passi da un chiosco che prepara kebab. Due ragazzine minorenni.

