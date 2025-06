L’Italia nella coalizione dei Volenterosi Macron prova a convincere Meloni

Oggi il vertice a Roma segna un momento cruciale per la politica europea: Macron cerca di convincere Meloni a unirsi nella coalizione dei volenterosi, mentre sullo sfondo si svolge un acceso dibattito sulla sicurezza e l'influenza della NATO. Il tema della Palestina riaccende le tensioni, rivelando le diverse visioni che animano il continente. In questo contesto, la coesione dell'Europa sarà messa alla prova. Riusciranno i leader a trovare un terreno comune?

Oggi il vertice a Roma. «Nessun ostracismo». Parigi scettica sull’idea di allargare l’articolo 5 Nato all’Ucraina. Il presidente francese a Palazzo Chigi ribadirà l’importanza di riconoscere la Palestina. La premier: noi contrari. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - “L’Italia nella coalizione dei Volenterosi”, Macron prova a convincere Meloni

Leggi anche La Spd tedesca esclude l'Italia dal triangolo di Weimar nel patto di coalizione - L'SPD tedesca ha deciso di escludere l'Italia dal triangolo di Weimar nel nuovo patto di coalizione di governo.

Meloni: "Contenta della visita di Macron. Italia e Francia paesi amici, sul caso si è montata panna"

Italia-Francia, oggi faccia a faccia Meloni-Macron: "Costruire Europa più sovrana"

Italia-Francia, Darnis: "Stop rapporto disfunzionale, Meloni-Macron annuncino vertice"

