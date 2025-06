L’Italia di Spalletti prepara le sfide con Norvegia e Moldavia con il caso Acerbi sullo sfondo

L'Italia di Spalletti è pronta a sfidare Norvegia e Moldavia, ma non solo il campo tiene banco. Il caso Acerbi fa discutere, riproporendo il tema della coesione all'interno della nazionale. Mentre i tifosi sperano in una rinascita calcistica, la tensione cresce: si tratta di un momento cruciale per ricostruire l'identità azzurra. Riuscirà il nostro ct a mettere da parte le polemiche e guidare la squadra verso la vittoria?

L'Italia affronterà il 6 giugno la Norvegia all'Ullevaal Stadion di Oslo; fischio d'inizio alle 20.45. Oggi i finalisti di Champions League raggiungono il resto del gruppo, in ritiro a Coverciano già dal 31 maggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - L’Italia di Spalletti prepara le sfide con Norvegia e Moldavia, con il caso Acerbi sullo sfondo

Leggi anche Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Azzurri a Coverciano, concentrati sulla sfida in Norvegia. Spalletti: "Ci giochiamo molto sul fatto di partecipare ai prossimi Mondiali"; Spalletti, i convocati per Norvegia e Moldova: torna Acerbi, l'anti Haaland; Acerbi rifiuta la convocazione in Nazionale: «Mancanza di rispetto» -; Italia, Spalletti: In Norvegia ci giochiamo già molto. Acerbi non ha risposto alla convocazione.

Spalletti prepara gli Azzurri alla sfida con la Norvegia

Italia, Raspadori: "Spalletti felice per lo scudetto del Napoli"

Giacomo Raspadori e Riccardo Orsolini hanno rilasciato un'intervista insieme sul canale YouTube della FIGC. I due attaccanti hanno parlato dei prossimi appuntamenti della Nazionale, ma anche delle sta ...

Italia, Spalletti: "In Norvegia ci giochiamo già molto. Acerbi non ha risposto alla convocazione"

L'Italia di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare Norvegia e Moldavia nei primi due match del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. L'obiettivo è uno solo: riportare la Nazionale sul pal ...