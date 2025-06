L’Italia che vorremmo In bicicletta ai concerti E si dibatte anche sui tortelli

Immagina un’Italia che pedala verso la cultura, dove la musica e la gastronomia si intrecciano in un abbraccio perfetto. In un solo weekend, ho vissuto l’emozione di diciassette concerti, spaziando da Palestrina a Filidei, arricchendo così il cuore e il palato. Un gesto semplice come salire in sella può trasformare il nostro modo di vivere l’arte. E tu, sei pronto a scoprire l'Italia da un'altra prospettiva?

In due giorni e mezzo ho sentito diciassette concerti, con programmi che andavano dalla 'Missa Papae Marcelli' di Palestrina a una prima italiana di Filidei ('Night' per tenore e orchestra d'archi, notevole). E poi classicissimi come la Sonata a Kreutzer di Beethoven o il Quintetto opera 44 di Schumann accanto ai 'Sette sonetti di Michelangelo' di Britten o una sublimissima Sinfonia a 5 di Stradella. È un vortice di musica, una vertigine, uno stordimento, un'overdose che non fa male: il mottetto 'Iam sole clarior' di Scarlatti (è latino, occhio, non 'I am') e la Ballata numero 3 di Chopin che Francesco Libetta dipana meravigliosamente dopo aver fatto ascoltare 'Io te voglio bene assaje', così scopri che Chopin ha plagiato Piedigrotta, il Bach suonato dal meraviglioso violoncello di Miriam Prandi e danzato dai ballerini di MusicAeterna e il Trio opera 99 di Schubert, e tanto Sostakovic, perché sono i cinquant'anni dalla morte, e non vorremo mica dimenticare Dmitrij Dmitrievic che sempre più giganteggia sul Novecento della musica e delle tragedie? Si chiama ' Trame sonore ', si svolge a Mantova, è forse il più bel festival musicale del mondo e sicuramente quello in cui il festival è davvero una festa.

