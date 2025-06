L’Iran chiede agli USA la rimozione delle sanzioni a Teheran

L'Iran alza la voce: chiede agli USA la rimozione delle sanzioni e rivendica il diritto all'arricchimento nucleare. In un contesto globale in cui le tensioni geopolitiche si intensificano, questa richiesta segna un punto cruciale per il futuro dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Curioso notare come, mentre alcune nazioni puntano sulla cooperazione, altre scelgono la strada del confronto. Cosa ne sarà della stabilità regionale?

“Nessuno può negare il diritto dell’Iran all’arricchimento”: questa la richiesta dell’Iran agli USA. Esmail Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri, chiede agli Stati Uniti di fornire delle garanzie “sulla rimozione delle sanzioni” a Teheran. Infatti tutto è partito dal capo dell’organizzazione per l’energia atomica dell’Iran, Mohammad Eslami. Iran chiede a USA di eliminare le sanzioni su Teheran. Eslami sostiene che l’arricchimento dell’uranio è il fondamento dell’industria nucleare del Paese. Questa diventa così una linea rossa non negoziabile, per la quale non esiste alternativa.”Nessuno può negare il diritto dell’Iran all’arricchimento, poiché tale approccio è illogico, poiché l’arricchimento è il fondamento del programma nucleare iraniano”: queste le parole di Eslami. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’Iran chiede agli USA la rimozione delle sanzioni a Teheran

Leggi anche “L’Iran è a un passo dal realizzare armi atomiche”, Rubio lancia l’allarme e chiede a Teheran di desistere o le conseguenze potrebbero essere devastanti - L'Iran è vicinissimo alla realizzazione di armi atomiche, suscitando allarme negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump e il segretario di Stato Marco Rubio hanno avvertito Teheran di desistere, poiché le conseguenze di tali azioni potrebbero essere devastanti.

