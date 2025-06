L’intitolazione di Libera in Martesana Le scuole decideranno il nome

Il 4 giugno sarà una data da segnare, perché le scuole della Martesana si apprestano a scegliere il nome della prima sezione di Libera. Un'iniziativa che non solo celebra le vite di chi ha lottato contro le ingiustizie, ma coinvolge attivamente i giovani, rendendoli partecipi di un cambiamento sociale. Chi sarà il prescelto? In un momento in cui l'impegno civico è più rilevante che mai, ogni voto conta!

Cristina Mazzotti o Graziano Marchitelli, Graziella Campagna o Gelsomina Verde, i gemellini Giuseppe e Salvatore Asta o Francesco Vinci. Nome cercasi per la prima sezione di Libera in Martesana e il concorso aperto alle scuole è al rush finale: sei nomi erano in lizza, il 4 giugno la proclamazione del prescelto. L’appuntamento, firmato da Libera Martesana e dal comune di Melzo padrone di casa, è a mezzogiorno, per un’assemblea online con tutte le scuole d’area che hanno partecipato al concorso di idee: nel corso della call sarà comunicato il vincitore. Melzo cuore dell’evento: proprio qui, poche settimane fa, si è tenuta la tradizionale camminata antimafia di Libera, con partenza, per la prima volta, da una scuola, il liceo Giordano Bruno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’intitolazione di Libera in Martesana. Le scuole decideranno il nome

Leggi anche Aeroporto di Salerno, Iannone: “Via libera da Enac per l’intitolazione anche al Cilento” - L'aeroporto di Salerno Iannone si appresta a una significativa evoluzione, con l'Enac che ha dato il via libera per intitolarlo non solo alla Costa d’Amalfi, ma anche al Cilento.

Su questo argomento da altre fonti

L’intitolazione di Libera in Martesana. Le scuole decideranno il nome; Il presidio di Libera Martesana sarà intitolato alla memoria di una vittima di mafia; Il nome della nuova sezione di libera in Martesana scelto dopo il concorso scolastico, proclamazione il 4 giugno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L’intitolazione di Libera in Martesana. Le scuole decideranno il nome

Segnala msn.com: Cristina Mazzotti o Graziano Marchitelli, Graziella Campagna o Gelsomina Verde, i gemellini Giuseppe e Salvatore Asta o Francesco ...

Il Liceo Giordano Bruno sarà intitolato alla memoria di una vittima di mafia

Secondo primalamartesana.it: Sono state invitate tutte le scuole dell'Adda Martesana alla cerimonia online che si terrà mercoledì 4 giugno e che porterà all'intitolazione del nuovo presidio di Libera Martesana presso il Liceo Gio ...

"Entriamo dove si formano i futuri cittadini"

Scrive ilgiorno.it: "Un nome per il presidio di Libera Martesana", associazione ... un lavoro dell’anno passato alle scuole medie di Gorgonzola è culminato, in dicembre, nell’intitolazione di un nuovo parco ...