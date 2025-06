L’interismo di Bergomi è stato stonato persino Inzaghi e Marotta sono stati più oggettivi di lui

L'Inter è un tema che appassiona e divide, ma quando anche le leggende come Bergomi perdono l'oggettività, il dibattito si infiamma. In un calcio in cui l'emozione spesso supera la ragione, non sorprende che persino Inzaghi e Marotta abbiano trovato il coraggio di esprimere critiche più sobrie. Questo episodio riflette un trend più ampio: la difficoltà di mantenere la lucidità in un contesto dove la passione prevale sulla logica. Chi avrà ragione

Nel corso del pontificato di Paolo VI, nella metà degli anni ’70, venne svolta una accurata ricerca sui “vizi e le virtù dei cattolici” nel mondo. Uno dei principali quotidiani francesi (credo Le Monde) commentò questa indagine titolando a tutta pagina: “Che bella cosa sarebbe il cattolicesimo se non ci fossero i cattolici”. Ascoltando i commenti di Bergomi, nel corso della telecronaca di Inter – Psg, mi viene da scrivere, parafrasando quel titolo, “Che bella cosa sarebbe vedere le partite di calcio senza inconcludenti telecronache tanto miopi quanto faziose”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’interismo di Bergomi è stato stonato, persino Inzaghi e Marotta sono stati più oggettivi di lui

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’interismo di Bergomi è stato stonato, persino Inzaghi e Marotta sono stati più oggettivi di lui

Si legge su ilnapolista.it: La finale di Champions vissuta dal divano. Condò e Di Canio hanno riequilibrato la faziosità fuori luogo di Bergomi con l'Inter ...

Perché Bergomi è stato premiato in pompa magna dall’Athletic sotto lo sguardo orgoglioso di Ancelotti

Lo riporta msn.com: . Un riconoscimento esclusivo che il club basco assegna dal 2015 ai giocatori e dal 2019 alle giocatrici che hanno legato la loro carriera calcistica a un unico club. Nel 2016 la stessa sorte era ...