L’Inter pensa al dopo Inzaghi | tanti allenatori in lizza ma uno ha fatto una promessa | CM IT

L'Inter si trova a un bivio cruciale: il futuro di Inzaghi è ancora incerto e, mentre si valutano potenziali sostituti, una promessa spicca tra i candidati. La recente sconfitta in finale di Champions ha lasciato cicatrici profonde, evidenziando la necessità di un cambio di rotta. Questo è il momento di riscrivere la storia e ricostruire una squadra vincente. Chi avrà il coraggio di raccogliere la sfida? La risposta potrebbe sorprendere.

I nerazzurri appesi al destino del tecnico piacentino che deve decidere il suo futuro: si è aperto quindi il casting per l'eventuale sostituto La finale di Champions sta portando strascichi inevitabili in casa Inter, viste soprattutto le modalità in cui è arrivata una sconfitta epica. Lo 0-5 è lo scarto maggiore in assoluto della storia di questa competizione e apre ragionamenti, scenari, analisi. Sui giocatori, sulla società e sull'allenatore. Ma al tempo stesso questo avviene anche all'interno del club nerazzurro, su cui c'è ancora un velo importante di incertezza dipesa dal futuro proprio del mister piacentino.

