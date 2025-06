L’Inter ha scelto il sostituto di Inzaghi | è il preferito di Marotta

L'Inter è già proiettata verso il futuro! Con Marotta al comando, il club sta cercando il nuovo allenatore ideale per ridisegnare la squadra. In un contesto calcistico in continua evoluzione, questa mossa non solo dimostra lungimiranza, ma sottolinea anche quanto sia fondamentale restare competitivi. Chi sarà il prescelto? Il suspense cresce e i tifosi non possono fare a meno di chiedersi se il cambiamento porterà a nuove vittorie!

In attesa di scoprire cosa ne sarà di Simone Inzaghi l'Inter si sarebbe già cominciato a muovere di conseguenza. Giuseppe Marotta non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato in caso di separazione dal tecnico piacentino, motivo per il quale avrebbe avviato un casting per scegliere il nuovo allenatore dell'Inter. Tanti nomi nel corso di queste settimane sarebbero stati accostati alla panchina nerazzurra, ma il preferito del presidente interista è uno ed uno solo, profilo la cui candidatura starebbe prendendo sempre più quota in queste ore complice anche l'ottimo impatto avuto in questa stagione in un campionato comunque difficile come la Serie A.

Leggi anche Inter, altro che Nico Paz: scelto il profilo per il grande investimento estivo - L'Inter si prepara al mercato estivo mentre il finale di stagione si avvicina. Dopo aver escluso Jonathan David come opzione per l'attacco, i nerazzurri puntano su un nuovo profilo per un grande investimento.

