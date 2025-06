L’Inter e una finale di Champions giocata in trasferta | oltre la squadra c’è da rifondare anche la curva

L'Inter ha vissuto una finale di Champions che lascia il segno, non solo sul campo ma anche sugli spalti. Il tifo nerazzurro, solitamente vibrante, è rimasto in silenzio, un contrasto stridente con le aspettative di una grande festa. Questa esperienza evidenzia un trend più ampio nel calcio: il legame tra squadra e tifosi si rafforza o si spezza nei momenti decisivi. Riflessioni necessarie per una rifondazione che parta dal cuore della curva.

I giocatori annichiliti sul campo, i tifosi ammutoliti sugli spalti. Tra le tante note negative della notte maledetta di Monaco di Baviera c’è anche quella del pubblico: l’invasione del popolo nerazzurro, pacifico, festante, che si era riversato in città fin dalla vigilia lasciando pensare ad una spinta anche dentro l’ Allianz Arena, poi non si è tradotta in un tifo organizzato, che potesse essere un fattore sulla partita. Niente coreografia, nessun coro, almeno non udibile. Allo stadio si sono sentiti soltanto i tifosi francesi, e questo fin dal primo minuto, ben prima che la gara fosse indirizzata, spegnendo quel poco di ardore che rimaneva ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Inter e una finale di Champions giocata “in trasferta”: oltre la squadra c’è da rifondare anche la curva

