L’Inter di Inzaghi ha perso ogni riferimento tecnico

L'Inter di Simone Inzaghi si trova in un momento di crisi, chiudendo la stagione 2024-2025 con un pugno di mosche. Senza un vero punto di riferimento tecnico, il club nerazzurro naviga in acque insidiosissime. Questo scenario mette in luce un trend preoccupante nel calcio moderno: l'importanza di una solida identità di squadra. Come si ristruttureranno i nerazzurri per tornare a brillare? La risposta potrebbe riscrivere il futuro del club.

L'Inter chiude il 2024-2025 trovandosi in mano un pugno di mosche. Non solo a livello di vittorie effettive, ma soprattutto pensando alle basi da cui ripartire. PARADOSSO NERAZZURRO – L'Inter ha vissuto una stagione con diverse anomalie nel 2024-2025. La prima delle quali è aver mantenuto una certa competitività senza avere un reale punto di forza. Ebbene sì, provate a pensarci. Quale è stato il punto di forza dei nerazzurri in stagione? Quella dote a cui aggrapparsi nei momenti più difficili? Proviamo a rispondere, per capire la portata del problema. QUESTIONE DI GIOCO – La prima risposta che viene è il gioco di Inzaghi.

