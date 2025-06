L’incoerenza della WWE mette alla porta R-Truth

La WWE ha deciso di non rinnovare i contratti di R-Truth e Carlito, un colpo che ha lasciato il locker room in subbuglio. R-Truth, icona dell’intrattenimento e della comicità nel wrestling, rappresenta un’epoca che molti fan non vogliono dimenticare. Questo cambiamento arriva in un momento in cui la compagnia sembra concentrarsi su nuove superstar, ma la nostalgia per i veterani è palpabile. Chi sarà in grado di riempire quel vuoto?

La WWE non rinnoverà i contratti di R-Truth e Carlito. Questa è la notizia venuta fuori poche ore fa, la stessa che pare abbia "scosso" il locker room della compagnia e portato molti fan a pubblicare foto, stories e post utili a ricordare un momento vissuto con i nomi in questione. Concentrandoci in particolar modo su Truth, ci si rende conto di quanto sia stato importante per "la grande E", nel bene o nel male. Citando uno dei recenti eventi in PLE, Backlash andato in scena a St. Louis lo scorso maggio, John Cena è riuscito a sconfiggere Randy Orton difendendo quindi con successo il suo titolo da campione WWE grazie proprio al fondamentale aiuto di Truth, quest'ultimo voglioso di sostenere il suo "idolo" (appunto Cena) per convincerlo a tornare ai vecchi fasti da "buono".

