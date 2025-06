L’improvvisa assenza di Stroll nel GP Spagna diventa un mistero | spunta una mail dopo uno sfogo nel box

Il mistero dell'assenza di Lance Stroll al GP di Spagna accende i riflettori su tensioni interne in Aston Martin. Un problema fisico, ma anche un acceso sfogo nel box e una mail tardiva mettono a rischio la sua successione in squadra. Mentre si parla di Felipe Drugovich come possibile sostituto per il GP di Montreal, è evidente che le dinamiche di team stanno diventando cruciali in questa stagione. Sarà un cambio di rotta? Restate sintonizzati!

Il forfait di Lance Stroll nel GP di Spagna ha sollevato più di una perplessità . Ufficialmente fuori per un problema fisico, dietro la rinuncia del canadese emergono indiscrezioni su uno sfogo furioso in box e una comunicazione tardiva via mail. E ora Aston Martin guarda con attenzione al possibile impiego di Felipe Drugovich per il GP di Montreal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

F1, infortunio con giallo per Stroll: il forfeit annunciato ai meccanici via mail

Secondo gazzetta.it: Il canadese non ha preso parte al GP di Spagna. Un’assenza improvvisa, dettata da un infortunio. Ma, secondo alcune indiscrezioni, Lance avrebbe avuto una pesante discussione con la squadra dopo le qu ...

F1, GP Olanda: Stroll assente in conferenza per un'infezione

sport.sky.it scrive: Lance Stroll non ha preso parte alla conferenza stampa dei piloti in programma nel giovedì di Zandvoort. Il pilota canadese della Aston Martin non sta bene, ma è lo stesso team britannico a ...