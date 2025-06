L' importanza della rete di supporto per non lasciare sole le persone sordocieche

La rete di supporto è fondamentale per le persone sordocieche: non devono affrontare il mondo in solitudine. In un'epoca in cui l'inclusione sociale è più che mai cruciale, la connessione con gli altri diventa un faro di speranza e comprensione. Ogni interazione rappresenta un passo verso una società più empatica e consapevole. Sosteniamo insieme questi legami, perché nessuno dovrebbe sentirsi invisibile.

La maggior parte delle persone condivide la propria quotidianità con gli altri, che si tratti della famiglia, dei propri amici o di individui con cui si ha qualcosa in comune. La vita con gli altri risulta ricca di sfumature e permette di confrontarsi con punti di vista diversi, nonché di poter. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'importanza della rete di supporto, per non lasciare sole le persone sordocieche

