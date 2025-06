L' imbattibile lentezza delle tartarughe | Alessandro Gianetti racconta la Firenze che cambia

In un mondo che corre sempre più veloce, "L'imbattibile lentezza delle tartarughe" di Alessandro Gianetti ci invita a riflettere su una Firenze dimenticata, lontana dal turismo frenetico. Davide Risatti, disoccupato e determinato, diventa simbolo di chi lotta contro le ingiustizie quotidiane. Un racconto che non solo narra, ma stimola una profonda introspezione sul valore del tempo e della resistenza in un’epoca di cambiamento. Scoprilo!

Davide Risatti, quarantenne disoccupato "metodico", combatte la sua personale battaglia contro le ingiustizie in una Firenze lontana dai flussi turistici. È il protagonista de "L'imbattibile lentezza delle tartarughe" (Arkadia), il nuovo romanzo di Alessandro Gianetti, traduttore letterario.

