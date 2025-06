Lilo & Stitch ancora primo al box office USA con altri 63 milioni solo 21 milioni per Karate Kid | Legends

"Lilo & Stitch" conquista ancora il box office USA, incassando 63 milioni e dimostrando la forza del nostalgic reboot Disney. Al contrario, "Karate Kid: Legends" si ferma a un deludente 21 milioni, nonostante il traino di Kobra Kai su Netflix. La domanda sorge spontanea: cosa rende così irresistibile il richiamo delle favole di una volta? Scopri perché il potere della Disney continua a far sognare intere generazioni!

Il gancio con l'hit Netflix Kobra Kai non sembra aver dato sufficiente a Karate Kid: Legends, debutto deludente per l'action con Jckie Chan e Ralph Macchio. Lilo & Stitch continua a incantare le famiglie americane. Potere di Disney e di un reboot live action indovinato che ha convinto tutti, infrangendo record su record. Il secondo weekend non è da meno: 63 milioni di incassi rappresentano un calo solo del 56% e permettono al film di superare i 280 milioni di incassi domestici, mentre gli incassi globali per la pellicola che racconta le avventure dell'amic**izia tra una ragazza hawaiana solitaria e un alieno in fuga schizzano a oltre 610 milioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lilo & Stitch ancora primo al box office USA con altri 63 milioni, solo 21 milioni per Karate Kid: Legends

Leggi anche Disney rivela il primo sguardo a Jumba di Lilo & Stitch - Disney ha svelato il primo sguardo a Jumba, uno dei personaggi chiave del live-action di Lilo & Stitch.

Su questo argomento da altre fonti

Lilo & Stitch, ottimo primo giorno al botteghino italiano: doppia la Sirenetta, ma il Re Leone è sempre il Re; Lilo & Stitch | dal personaggio eliminato alla scena post-credits | 5 differenze tra classico Disney e live-action; Lilo & Stitch batte Avengers | Endgame al Box Office!; Lilo & Stitch la spiegazione del finale | cosa succede a Lilo Stitch e Nani. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lilo & Stitch ancora primo al box office USA con altri 63 milioni, solo 21 milioni per Karate Kid: Legends

Riporta movieplayer.it: Il gancio con l'hit Netflix Kobra Kai non sembra aver dato sufficiente a Karate Kid: Legends, debutto deludente per l'action con Jckie Chan e Ralph Macchio.

Lilo & Stitch, “Ohana” a quanto pare significa anche primo posto al box office italiano

Secondo bestmovie.it: Lilo & Stitch di Disney non molla la presa sulla classifica degli incassi al box office italiano! I numeri del weekend ...

Lilo & Stitch clamoroso in Italia: quasi 10 milioni nel primo weekend, Disney esulta

Lo riporta cinema.everyeye.it: Il remake live-action di Lilo & Stitch ha annichilito ogni concorrente e portato una grossa iniezione di incassi nei nostri cinema.