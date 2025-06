Lilly Pulitzer chi è la designer regina di Palm Beach che ha ispirato gli abiti di Sirens

Lilly Pulitzer, la regina di Palm Beach, ha trasformato il mondo della moda con i suoi abiti preppy dai toni pastello, diventando un'icona che ha vestito anche Jackie Kennedy. Nella serie "Sirens", questi zuccherosi look non sono solo un omaggio alla sua creatività, ma riflettono un trend più ampio: l’apprezzamento per uno stile di vita opulento e giocoso, dove moda e cultura si incontrano. Scopri come l'eredità di Lilly continua a ispirare!

