Lignano Sabbiadoro rissa davanti discoteca | giovane ferito a martellate

Una serata di festa si è trasformata in un incubo a Lignano Sabbiadoro, dove una rissa all'esterno di una discoteca ha lasciato un giovane gravemente ferito. Questo episodio solleva interrogativi su sicurezza e comportamenti giovanili, sempre più al centro del dibattito pubblico. La violenza, purtroppo, non è un fenomeno isolato e ci ricorda come sia fondamentale promuovere la cultura del rispetto nei luoghi di svago. Come possiamo cambiare questa narrativa?

Un giovane, cittadino di origini georgiane, residente a Udine, è ricoverato in ospedale, in gravissime condizioni, dopo essere stato colpito con un martello nel corso di una violenta lite che è avvenuta stamani, attorno alle 5, all'esterno di una nota discoteca di Lignano Sabbiadoro (Udine). Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto, dopo l'allarme lanciato al 112 da parte di alcuni presenti, la centrale operativa regionale della Sores Fvg ha inviato una ambulanza e un elicottero di soccorso. Il rianimatore ha intubato e stabilizzato il ferito sul posto, prima di trasferirlo, in volo, all'ospedale di Udine, dove è stato portato in codice rosso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Lignano Sabbiadoro, rissa davanti discoteca: giovane ferito a martellate

