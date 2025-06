Lignano rissa violenta all' alba | ragazzo grave in ospedale

All'alba di oggi, Lignano Sabbiadoro è stata teatro di una violenta rissa che ha trasformato un tranquillo risveglio in un incubo. Un giovane georgiano si trova ora in gravi condizioni, un triste riflesso di una crescente onda di violenza che colpisce le località turistiche. Questo episodio ci invita a riflettere su quanto sia fondamentale garantire la sicurezza nei luoghi di svago, per proteggere non solo i residenti, ma anche i turisti.

Un grave episodio di violenza ha scosso le prime ore del mattino a Lignano Sabbiadoro. Oggi, lunedì 2 giugno, all'alba, fuori da un noto locale notturno della cittadina balneare, è scoppiata una rissa che ha lasciato a terra un giovane in gravi condizioni. Il ragazzo, un cittadino georgiano. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Lignano, rissa violenta all'alba: ragazzo grave in ospedale

