Licenziate col Jobs Act sostituite dal software | la denuncia della Fiom

Due dipendenti di Interpuls, a Reggio Emilia, sono state licenziate senza preavviso per fare spazio a un nuovo software gestionale. Questo episodio solleva interrogativi sul futuro del lavoro, sempre piĂč influenzato dall'automazione. La Fiom-Cgil denuncia una realtĂ inquietante: il rischio che l’innovazione tecnologica diventi un alibi per ridurre posti di lavoro. È tempo di riflettere su come coniugare progresso e tutela dei diritti dei lavoratori.

Reggio Emilia 2 giugno 2025 – Due dipendenti in forza alla “Interpuls di Albinea, in provincia di Reggio Emilia” sarebbero state “licenziate in tronco, nei giorni scorsi, senza alcun preavviso e secondo l’azienda il licenziamento sarebbe motivato dall’inserimento di un nuovo gestionale”. È quanto denuncia, in una nota, la Fiom-Cgil reggiana: “La settimana scorsa – spiega il sindacato – alcuni manager di Interpuls sono entrati nell’ufficio delle due impiegate comunicando il licenziamento e hanno chiesto loro di uscire immediatamente dall’azienda e non presentarsi il giorno dopo e mai piĂč”. Le due donne, entrambe trentenni - una con un figlio piccolo tornata da poco dalla maternitĂ - si sono rivolte alla stessa Fiom per impugnare il licenziamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Licenziate col Jobs Act, sostituite dal software”: la denuncia della Fiom

Leggi anche Reggio Emilia, “due donne licenziate col Jobs act perchĂ© sostituite da un software” - A Reggio Emilia, il Jobs Act svela il suo lato oscuro: due donne licenziate dalla Interpuls di Albinea, sostituite da un software.

Le notizie piĂč recenti da fonti esterne

Referendum, le conseguenze (favorevoli ai lavoratori) derivanti dall’abrogazione del Jobs Act e il ripristino dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Licenziate col Jobs Act, sostituite dal software”: la denuncia della Fiom

Scrive msn.com: Due dipendenti dell’Interpuls di Albinea sarebbero state lasciate a casa senza alcun preavviso. Lo sostiene il sindacato: “Le trentenni, una con un figlio piccolo, impugneranno la decisione” ...

Reggio Emilia, “due donne licenziate col Jobs act perché sostituite da un software”

Segnala msn.com: Alla Interpuls di Albinea. La denuncia della Fiom: “Alcuni manager hanno detto loro di uscire dall’azienda e non tornare” ...

Interplus Albinea, la denuncia di Fiom: «Licenziate e sostituite da un software»

Secondo msn.com: Albinea Due impiegate della Interpuls di Albinea sono state licenziate in tronco nei giorni scorsi senza alcun preavviso. Secondo l'azienda il licenziamento sarebbe motivato dall'inserimento di un nuo ...