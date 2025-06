Licenziata con messaggio sul cellulare Il Tribunale | Atto illegittimo

Licenziare via WhatsApp? È illegittimo! La sentenza del Tribunale di Grosseto riaccende il dibattito sulla comunicazione digitale nel mondo del lavoro. Un caso emblematico, dove una dipendente ha ottenuto giustizia dopo un licenziamento inopportuno, evidenziando l'importanza di relazioni professionali più umane e rispettose. Questo episodio non è solo un trionfo individuale, ma un appello a ridefinire le modalità di gestione del personale nell’era digitale.

Era stata licenziata con un messaggio su WhatsApp mentre il datore di lavoro era in vacanza, ma il Tribunale di Grosseto ha giudicato illegittima la procedura, disponendo il ritorno della lavoratrice nel suo posto di lavoro. È successo a una dipendente di un’impresa edile grossetana, assistita dalla CGIL e da uno dei suoi legali, l’avvocato Carlo De Martis. "La donna – dice Monica Pagni, segretaria generale della CGIL – era stata assunta nel giugno 2023 senza che le fosse stato fatto firmare alcun contratto. Solo successivamente ha scoperto di essere stata inquadrata part-time per sole otto ore settimanali, quando in realtà ne lavorava circa quaranta, come poi accertato in giudizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Licenziata con messaggio sul cellulare. Il Tribunale: "Atto illegittimo"

