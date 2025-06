Licenziamento via WhatsApp | la brutta novità Quando non è valido

Il licenziamento via WhatsApp è una pratica sempre più temuta e, sorprendentemente, non sempre valida. In un’epoca in cui le comunicazioni digitali dominano, saper riconoscere i confini legali è fondamentale. Scopri quali sono le casistiche in cui un semplice messaggio non basta: il tuo lavoro merita rispetto e formalità. Non lasciarti sorprendere da questa brutta novità nel mondo del lavoro!

Un messaggio tramite Whatsapp non è sufficiente per comunicare le modalità del licenziamento dal posto di lavoro: ecco le varie casistiche Le comunicazioni via Whatsapp sono entrate ormai da tempo a far parte della vita quotidiana e rappresentano in sostanza il metodo principale con cui ci scambiamo messaggi, notizie e informazioni con i nostri cari,.

