Liberato torna nella sua Napoli | annunciato il live al Maradona

Liberato è pronto a tornare a casa, nello stadio che incarna la passione di Napoli. Dopo il trionfo al Circo Massimo, il rapper senza volto si esibirà allo Stadio Maradona, un evento che promette di emozionare e unire la sua gente. Un segnale chiaro: la musica sta tornando nei luoghi simbolo delle nostre città. Preparatevi a vivere un'esperienza che trasforma ogni nota in un inno alla napoletanità!

«VENG' A NAPL P'ME F'O MARADOOOOOO». Con un video pubblicato sui suoi canali social, Liberato ha annunciato una data allo Stadio Maradona di Napoli. Dopo il monumentale live di sabato al Circo Massimo di Roma, davanti a cinquantamila spettatori, è tempo per il rapper senza volto di tornare a casa, nello stadio della sua città. Appuntamento al prossimo anno, precisamente il 5 giugno 2026. Non è la prima volta che Liberato si esibisce al Maradona – lo ha già fatto per celebrare i due scudetti del Napoli- ma questa volta sarà sul palcoscenico per uno show tutto suo. Una serata che si preannuncia trionfale, proprio come i due comcerti in Piazza del Plebiscito nel 2023.

