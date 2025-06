Liberato in concerto allo stadio Maradona l' annuncio dell' artista | biglietti già in vendita

Liberato si prepara a incantare il suo pubblico con un evento straordinario allo stadio Maradona! Per la prima volta, il misterioso artista partenopeo terrà un concerto tutto suo in questo tempio del calcio. I biglietti sono già in vendita e l'attesa è alle stelle. Questo evento non è solo un concerto, ma un'esperienza unica che celebra la cultura musicale napoletana in un contesto epico. Non perderti la magia!

Liberato per la prima volta in un concerto tutto suo al Maradona. Dopo le esibizioni sul prato dell'impianto di Fuorigrotta in occasione delle feste scudetto del Napoli, il misterioso artista partenopeo porterà il suo live allo stadio il prossimo anno.

Leggi anche Concerto Liberato Roma 2025: biglietti - Il 31 maggio 2025, il Circo Massimo di Roma si prepara a ospitare il tanto atteso concerto di Liberato, l’artista napoletano il cui fascino misterioso ha conquistato migliaia di fan.

