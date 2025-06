L’ex ministra tedesca Baerbock è la nuova presidente dell’Assemblea generale dell’Onu

Annalena Baerbock, ex ministra degli Esteri tedesca, è stata eletta presidente dell’Assemblea Generale dell’Onu, un traguardo che segna un passo significativo verso una maggiore rappresentanza femminile nelle istituzioni globali. Con 167 voti, diventa la quinta donna nella storia a ricoprire questo prestigioso ruolo. In un contesto mondiale sempre più sfidante, la sua leadership potrebbe rivelarsi cruciale per affrontare questioni quali il cambiamento climatico e i diritti umani. Una nuova era

Annalena Baerbock, ex ministra degli Esteri della Germania, è stata eletta presidente dell’80esima sessione dell’ Assemblea Generale dell’Onu. Baerbock, che ha ottenuto 167 voti, è solo la quinta donna a ricoprire il ruolo di presidente dell’organo che comprende tutti i 193 Stati membri: l’incarico viene assegnato (tramite elezione) annualmente a rotazione tra i gruppi regionali. «Se eletta, servirò tutti i membri, grandi e piccoli. Come mediatrice onesta. Come unificatrice. Con orecchio e la porta aperta», aveva detto la 44enne Baerbock, a capo della diplomazia tedesca dal 2021 al 2025, durante un dialogo informale prima del voto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’ex ministra tedesca Baerbock è la nuova presidente dell’Assemblea generale dell’Onu

Le notizie più recenti da fonti esterne

Baerbock nuova presidente dell'assemblea generale dell'Onu; Germania-Siria: riapre l'ambasciata tedesca a Damasco dopo 13 anni; Ministro degli Esteri tedesco: Berlino è diventata un po' più onesta e non punta più alla sconfitta militare della Russia in Ucraina. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Baerbock nuova presidente dell'assemblea generale dell'Onu

Riporta ansa.it: L'ex ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock e' stata eletta presidente dell'80esima sessione dell'Assemblea Generale Onu. (ANSA) ...

Damasco, il saluto senza stretta di mano tra la ministra tedesca Annalena Baerbock e al Jolani

Secondo repubblica.it: La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock e il suo omologo francese ... già noto come Abu Mohammed al-Jolani. Il leader dell'ex gruppo ribelle islamista Haiat Tahrir al-Sham (Hts ...

Siria, Baerbock e Barrot a Damasco: al-Jolani non stringe la mano alla ministra tedesca

Lo riporta lapresse.it: La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock e il suo omologo francese ... Il leader dell’ex gruppo ribelle islamista Haiat Tahrir al-Sham (Hts) ha accolto i ministri degli Esteri, che ...